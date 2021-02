Thierry Neuville: tahan maailmameistriks tulla just Ogier' ees 

Tänavu on ilmselt viimane võimalus revanši võtmiseks, sest Ogier on kinnitanud, et ta lõpetab pärast seda aastat igal juhul karjääri. Seega tuleb Neuville'il anda endast parim just sel hooajal.

"Olen tiitlit jahtinud mitu aastat. Tunnen, et meil on olemas tiim ja auto, et seda saavutada. Seega nüüd sõltub see ainult meist. Tahan endiselt tulla maailmameistriks siis, kui Sebastien on veel sarjas. Kõige tähtsam on võistelda parimatega. Kui Ogier lõpetab, oleme ühest parimast ilma."

"Mõistagi on MM-sarjas ka teisi häid sõitjaid, kuid isiklikult oleks see mulle tähendusrikkam, kui suudaksin võita selle Sebastien'i ees. Seetõttu tahame, et ta sarja edasi jääks. Kõik tahavad, et parim sõitja WRCs jätkaks," lausus belglane WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

Hyundai piloot, kes tegi vahetult enne hooaja algust suure muudatuse – vahetas lõpetas koostöö kaardilugeja Nicolas Gilsouliga ja palkas asemele Martijn Wydaeghe – on aastat alustanud hästi. Monte Carlo rallil tuli ta kõigele vaatamata kolmandaks, ettepoole jäid Toyota piloodid Elfyn Evans ja Ogier, kes võitis ka punktikatse.

Hooaja edasist kulgu ootab ta põnevusega. Tänavu on esmakordselt kavas tema kodumaal Belgias toimuv Ieperi ralli, mis on aasta üheksandaks etapiks.