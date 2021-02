Bayern sai napi võidu ning suurendas liigas edu 

Viimased kaheksa meistritiitlit võitnud Bayern on 20 vooruga kogunud 48 silma ning hoiab kindlalt liidrikohta. TiitliRkaitsjale järgneb Red Bull Leipzig, kel on 19 matšiga koos 38 punkti. Kolmas on 35 punktiga Wolfsburg, neljas Frankfurdi Eintracht.