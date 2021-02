Vormel 1 MIS TOIMUB? Jaburus Lewis Hamiltoni lepingu ümber jätkub, seitsmekordne maailmameister tahab ise oma tiimikaaslast valida Toimetas Kadi Parts , täna 10:12 Jaga: M

GALERII

Lewis Hamilton. Foto: KAMRAN JEBREILI/Scanpix

Vormel 1 sarjas on endiselt pooleli imelik olukord, sest vähem kui kaks kuud enne uue hooaja algust ei ole oma töökohta kinnitanud seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton. Portaal planetf1.com vahendas, et nüüdseks on britt lepingu sõlmimisele lähedal, sest Mercedese tiim on valmis talle vastu tulema „Verstappeni klauseliga“. Mida see kõik tähendab?