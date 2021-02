Kirju minevikuga treener põhjustas alkoholijoobes avarii, kus said tõsiselt kannatada väikesed lapsed 

Kansas City Thiefsi ootab homme ees tänavune Super Bowl, kuid enne seda tuleb neil tegeleda teiste teemadega. Nimelt juhtus neljapäeva öösel avarii, kus osales kolm autot. Kansas City Missouri politseijaoskonna info järgi sai ühel masinal neljapäeva öösel I 435 maanteel kütus otsa ning juht keeras autoga kiirteelt mahaviivale kõrvalteele. Hätta sattunud juht kutsus appi oma sugulased, kes oma masina kohale jõudes samuti kõrvalteele parkisid. Seejärel saabus Kansas City Ameerika jalgpalli tiimi treeningkompleksi lähedal oleva Arrowheadi staadioni lähistel olevale teele kolmas auto, mida väidetavalt juhtis 35aastane Britt Reid, kes on Chifesi meeskonna üks treeneritest. Peatreener Andy Reidi poeg olevat ESPNi väitel otsa põrutanud mõlemale autole, millest ühes istusid viie- ning nelja-aastased lapsed. Mõlemad viidi tõsiste, kuid mitte eluohtlike vigastustega lähedalasuvasse haiglasse.

Politsei väitel ei saanud Britt Reid ise vigastada, kuid tema silmad olid punased ning kohapeal viibinud politseinik tundis mehe hingeõhus alkoholilõhna. Chiefsi treenerite tiimi kuuluv Reid sõnas, et oli enne rooliistumist teinud kaks-kolm napsi ning lisaks võtnud Adderalli, mida kirjutati talle välja retseptiravimina. Adderalli näol on tegemist amfetamiinisoolade segust valmistatud preparaadiga.

Kansas City Thiefsi fännid. Foto: Denny Medley/Scanpix

Reidile pole seekordne pahandus esimene kord seadusega pahuksisse minna. 2007. aastal ähvardas ta liigeldes üht teist autojuhti relvaga ning mõisteti selle eest 8-23 kuuks vangi. Aasta hiljem tunnistas ta, et juhtis autot purjuspäi ning narkojoobes kummalises intsidendis, kui sõitis ühe poe parklas otsa ostukärule. Ta nentis, et oli toona juba poest lahkudes raskustes, et oma sõiduvahend üleüldse üles leida.