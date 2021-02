SUUR GALERII | OTSE: Risto Lillemets tõusis liidriks ja liigub kindlalt 6000 punkti graafikus 

60 meetri jooksu võitis Hans-Christian Hausenberg, kes kordas isiklikku rekordit 6,82. "Nii on hea alustada," ütles ta. "Esimesed 15 meetrit oli kõva kangutamine, siis sain oma jooksu käima."

Teise koha teenis Risto Lillemets, kes püstitas isikliku tippmargi 6,97. "Paistab, et vorm on hea. Kindlasti on eesmärk koguda üle 6000 punkti," rääkis mullune võitja.