KUIDAS PALUN? Tokyo olümpiamängude juhtfiguur tegi seksistliku avalduse: naised räägivad liiga palju! 

Jaapani väljaanne Asahi vahendas mõned päevad tagasi toimunud kohtumisel juhtunut, kus Tokyo olümpiakomitee juht Mori sõna võttis. „Kui suurendame (olümpiamängude korraldusmeeskonna) juhatusse kuuluvate naiste osakaalu, siis peame tagama selle, et nende rääkimisaeg on teatud määral piiratud, sest neil on keeruline oma mõtteid ära lõpetada. See on tüütu,“ olevat kõlanud Mori avaldus.