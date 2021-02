Kontaveit alistas Sakkari ja jäi Austraalia lahtiste soojendusturniiril kaotuseta! 

Kohtumise stastistika Foto: Ekraanitõmmis

"Mul on väga kahju, et meil ei lastud seda finaali mängida," vahendas ERRi spordiportaal Kontaveidi räägitut. "Mul on väga hea meel, et võitsin selle mängu ja olen väga rahul, et tulin sellisest raskest olukorrast välja, olin mentaalselt positiivne endaga ja rapsisin nii kõvasti kui sain."