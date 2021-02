VIDEO | Kriisa sai Arizona särgis käe valgeks, peatreener võrdles eestlast NBA tagamängijaga 

20aastane eestlane tabas neljast kaugviskest ühe. Lisaks kolmele punktile märgiti protokolli üks sööt, üks ründelauapall ja kaks isiklikku viga. Need oli Kriisale esimesed punktid Arizona särgis, sest avamängus jäi ta nullile.

Arizona peatreener Sean Miller kiitis kohtumise järel hoolealust. "On näha, et ta mängib hingega," ütles 52aastane juhendaja. "Ta alustas hooaega siis, kui teistel oli sellest 75% mängitud. Tema roll on väga oluline, sest saame anda nüüd teistele puhkust. Kerr tabas kolmese ja meelitas taas vastaselt välja ründevea.”