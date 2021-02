CSKA kuulub Euroopa korvpalli täielikku tippu. Meeskond on võitnud kaheksa Euroliiga tiitlit, neist viimase hooajal 2018–19. Ühisliiga ajaloo 11st esikohast on moskvalased võitnud kümme, tiitlita jäädi vaid 2011. aastal. CSKA on heas seisus ka tänavu, sest teist kohta hoitakse nii Euroliigas kui Ühisliigas.

Väikest lootust võiks Kalevile anda see, et vastastel jäävad kohtumisest eemale Nikola Milutinov, Tornike Shengelia, Will Clyburn ja Andrei Lopatin. Oma haavatavust näitas CSKA esmaspäeval, kui võõrsil saadi tappa Zieolona Goralt 90 : 93. Ka Euroliigas pole Moskva satsi vorm kuigi hea, sest viimased kaks kohtumist Bayerni ja Valencia vastu kaotati.