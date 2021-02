CSKA kuulub Euroopa korvpalli täielikku tippu. Meeskond on võitnud kaheksa Euroliiga tiitlit, neist viimase hooajal 2018–19. Ühisliiga ajaloo 11st esikohast on moskvalased võitnud kümme, tiitlita jäädi vaid 2011. aastal. CSKA on heas seisus ka tänavu, sest teist kohta hoitakse nii Euroliigas kui Ühisliigas.

BC Kalev/Cramo sõidab Venemaa turneele täiskoosseisus ehk 13 mehega. Chavaughn Lewis CSKA vastu veel mänguvalmis pole, kuid on tõenäoliselt rivis järgmistes kohtumistes.