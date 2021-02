PÕNEV: Eesti noortekoondislane siirdus Portugali kõrgliigasse 

Tabasalu JK teatas sotsiaalmeedias, et nende kasvandik Sten Jakob Viidas siirdub Portugali satsi Vitória de Guimarães, mis hoiab sealses kõrgliigas kuuendat kohta.

"Steni üleminek näitab mängija kvaliteeti ja on ka kõigile Tabasalu noormängijatele näide sellest, et korralikult trennides panustades, on ka otse Tabasalust võimalik siirduda väga tugevatesse välisklubidesse," kommenteeris Tabasalu esindusmeeskonna peatreener Risto Sarapik.