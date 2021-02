NFL ameerika jalgpalli liiga Tom Brady näitel – kuidas olla 43aastaselt maailma parim atleet? Toimetas Mart Treial , täna 14:58 Jaga: M

43aastane Tom Brady võitis pühapäeval karjääri seitsmenda Super Bowli. Nii palju pole NFLi võitnud isegi ükski klubi... Foto: Reuters/Scanpix

Ameerika jalgpalli legend Tom Brady on imetlusväärne mees. Ta on 43aastane, kuid vanus ei seganud teda pühapäeval seitsmendat Super Bowli võitmast. Tal on nüüd NFLi meistritiitleid rohkem kui ühelgi klubil!