Andres Sõber soovitab Sander Raiestel hispaanlaste veenmiseks võtta appi Eesti filmiklassika 

Teemat puudutati põgusalt ka värskes Betsafe Live'i episoodis, kus Andres Sõbral oli Raiestele edastada selge sõnum.

"Ma ei tea küll tema iseloomu, aga kui tuleb küsimuse alla, kas minna Permi mängima või mitte, siis võiks Raieste rahulikult küsida selle hispaanlase (ilmselt pidas Sõber silmas kedagi Baskonia juhtkonnast, sest meeskonna peatreener on montenegrolane Duško Ivanovic - toim) käest: "Kuule, hispaanlane! Kas sa tead, mis Venemaa ja Eesti vahel on olnud läbi aegade? Okei, teil on Zorro ja Antonio Banderas, aga oled sa näinud filmi "Inimesed sõdurisinelis" või "Nimed marmortahvlil"? Mul on vaja minna sinna appi!"

Räägid nii tugeva ja selge häälega - vaata, mis ta vastab. Mine kasvõi tülli - ega midagi ei juhtu, sul on leping olemas! Räägi ja too need näited ära. Aga kui ise midagi ei räägi ja oled selline vaikne... Selles mõttes mulle [Henri] Drelli värk väga meeldib, temaga on nagu Kristjan Kanguril omal ajal, et kogu aeg on kirves vöö vahel, et läheb ja murrab maha selle treeneri kaela tead!"

Sõbraga nõustus ka Heino Enden, kelle arvates lõpuks otsustab mängija lahkumise üle siiski treener, mitte klubi juhtkond, kuid mängija ei tohiks karta juhendajaga rääkimist.

"Mine istu treeneriga maha, ütle, et kuule teeme ühe õlle ja räägime asjadest," lausus Enden. "Ja mitte midagi ei juhtu sellest. Ja ütledki ära: mis ma istun siin pingi peal, las ma käin ära see nädal aega, ma saan mängida. Mängin, saan emotsiooni, tulen tagasi, olen terve ja panen edasi. Meeskonnaga ei juhtu ka midagi."