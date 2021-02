Väljakul ootamatult arstiabi vajanud tennisestaar keeldus rääkimast, mis juhtus 

"Mängijad ei peaks olema kohustatud oma tervise kohta detaile avaldama, kui nad seda ei soovi ning ka arstid ei peaks avaldama mingit taolist infot," ütles Azarenka. "Ma arvan, et see tuleks ka reeglitesse sisse kirjutada. Ma ei saa tõepoolest aru, miks peaks üldse küsimusi esitatama mängijate tervisliku seisukorra kohta, sest see kõik jõuab internetti, kus inimesed hakkavad sellest rääkima ja selle üle kohut mõistma.