Selgus Kobe Bryanti hauda viinud kopteriõnnetuse põhjus 

NTSB ametnike hinnagul põhjustas katastroofi helikopteripiloodi Ara Zobayani ruumiline segadus ehk et ta kaotas pilvede sees lennates orientatsiooni. Selle tagajärjel põrkas helikopter vastu mäekülge.

Üks NTSB ametnik lisas, et ilmselt oli piloot pannud endale ka teatud sisemise surve, et hoolimata keerulistest ilmaoludest reis kuulsa kliendiga kindlasti ära teha. Samas on lennu eest vastutanud Island Express Holding kinnitatud, et mingit välist survet piloodile reisi toimumiseks ei avaldatud.

"Piloodi jaoks oli see auasi. Ta olid head suhted kliendiga [Kobe Bryantiga] ning ilmselt ei soovinud ta reisi ära jätmisega pettumust valmistada. Kuid selline endale pandud surve võib mõjutada piloodi otsuseid ebasoodsas suunas," nentis ametnik.

Lisati veel, et taolisi lennuõnnetusi, kus piloot on õhus sattunud ruumilisse segadusse, on registreeritud 184. Neist 20 juhul oli tegemist helikopteriõnnetusega.

Kobe Bryanti lesk Vanessa on varasemalt süüdistanud õnnetuses just pilooti ning kompaniisid, kes kellele helikopterkuulus ja kes korraldasid lennu. Piloodi vend on samas andnud mõista, et taolise ilmaga kopterisse istudes pidi ka Kobe Bryant teadma lennuga kaasnevaid ohte.