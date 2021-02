Talisport ERINEV LÄHENEMINE MMiks: Tomingas nautis lumelauasõitu, Talihärm timmis EMil võistlusvormi Mart Treial , täna 19:15 Jaga: M

KAKS TEEKONDA: Johanna Talihärm käis Poolas Euroopa meistrivõistlustel. Foto: Maria Kilk

Laskesuusahooaeg on jõudnud kulminatsioonini – täna algavad Sloveenia mägedes Pokljukas poolteist nädalat vältavad maailmameistrivõistlused. Eesti koondise hooaeg tervikuna pole olnud teab mis särav, ent Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm on tõestanud, et neilt võib heal päeval ilusaid tulemusi oodata küll.