Kas Tänak aitab Otepääl taastada Eestis väljasurnud talverallide tava? 

„Korraldamise idee tuli sellest, et üle paljude aastate on Eestis vägev talv. Viimastel hooaegadel toimusid lumerallid Lätis ja ka tänavu planeeriti need sinna. Aga lõunanaabrite olukord koroonaviirusega on keeruline ja seal tühistati kuni märtsini kõik võistlused. Nii tuli võimalus ära kasutada, sest meil on talve küll,“ rääkis Otepää ralli juht Marko Koosa.