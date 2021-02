Vene laskesuusatajad ei tohi MMil mingilgi moel rõhutada oma seost Venemaaga 

Keeld on seotud Venemaa spordi pikaaegse süsteemse dopinguprogrammiga, mida toetati lausa valitsuse tasandil. Detsembris otsustas rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS), et Venemaa koondise lippu ei näe ega hümni ei kuule 2021. aasta Tokyo ega 2022. aasta Pekingi olümpial ning riigi atleedid tohivad võistelda üksnes n-ö neutraalsete sportlastena. Samas lisati, et oma õigus sõna sekka öelda on ka teistel ülemaailmsetel alaliitudel ning seda õigust ongi IBU nüüd kasutanud.