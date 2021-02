Jõuluvanaltki abi palunud Eesti rattaproff leidis viimaks uue leivaisa 

"Sõbrad! Lubage mul tutvustada inimesi, kes päästsid mu karjääri," kirjutas rõõmus Räim sotsiaalmeedias. "Siin see on, @MazowszeCycling, minu uus tiim 2021. aastal! Olen sama elevil nagu oma esimest profilepingut teenides. Ma usun, et mul on nii palju anda, kuid samuti saan ma üht-teist õppida, võib-olla räägin aasta lõpuks soravalt poola keelt!"