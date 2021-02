Iluvõimlemise maailmameister avaldas, kuidas õel naiskonnakaaslane soovis tema karjääri tuksi keerata 

"Olime toona noorukesed. See juhtus enne minu MM-debüüti," meenutas Soldatova.

"Ma nimesid ei nimeta, kuid see tüdruk tahtis mind torgata oraga, mille oli kastnud dopingu sisse. Õnneks üks teine võimleja, kes oli samuti mu konkurent, hoiatas mind selle tüdruku sepitsuste eest."

Ta lisas, et ei teadnud, kuidas konkurent teda täpselt torgata plaanis, kuid kõige tähtsam oli see, et ta oli hoiatatud ja teadis ohtu karta.

Treenerid said kõigest teada, kuid kurjade kavatsustega piiga jäi karistuseta, sest ta ei viinud oma plaani täide, nentis Soldataova.

"Üldiselt me ei tee üksteisele räpaseid trikke: ei lõika trikoosid lõhki ega murra lindikepikesi, sest rasked ja pingelised treeningud kurnavad meid füüsiliselt ja vaimselt nii läbi, et me lihtsalt toetame üksteist," lisas endine iluvõimleja.

Buliimiaga võidelnud Soldatova võttis spordist aja maha aasta eest, kuid nüüd on ta lõplikult teatanud, et tema sportlaskarjäär on lõppenud.

"Minu ees oli raske valik: kas sport või tervis. Tahtsin treeningutele naasta, kuid mu keha ütles ei," tõdes 22aastane Soldatova, et söömishäired tegid iluvõimlemise juurde tagasi pöördumise võimatuks.