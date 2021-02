Vaata, millal tulevad Kontaveit ja Kanepi Austraalia lahtistel taas väljakule! 

Eesti naiste esireket Anett Kontaveit (WTA 22.) mängib teises ringis maailma 60. reketi Heather Watsoniga. Eestlanna ja Suurbritannia tennisenaise mäng on homme varahommikul kavas John Cain Arena teise kohtumisena. Mängud sel väljakul algavad Eesti aja järgi hommikul kell 3, kuid esimesena on kavas Andrei Rublevi - Thiago Monteiro ehk meeste üksikmängu matš, mis võib venida mitme tunni pikkuseks. Seega võib Kontaveidi kohtumine alata meie aja järgi alles kella 6-7 paiku.

Edetabeli 65. naine Kaia Kanepi on homme suure tähelepanu all, kui kohtub Austraalia lahtiste mulluse võitja Sofia Keniniga. Maailma neljanda reketi ja Kanepi lahing on kavas Margaret Court Arena teise matšina. Mängud sel väljakul algavad Eesti aja järgi kell 2 öösel, Kenini ning Kanepi mängu kohta on fikseeritud, et hoolimata enne neid peetava Belinda Bencici – Svetlana Kuznetsova kohtumise pikkusest ei alga mulluse Austraalia lahtiste võitja ning eestlanna mäng Eesti aja järgi enne kella 4.