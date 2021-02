Pahandus Tokyo olümpiamängude ümber: vabatahtlikud lahkuvad, sponsorid on pettunud 

Millest kogu pahandus alguse sai? 83aastane Mori, kes 2000. aastate alguses Jaapani peaministrina ametis olles tegi samuti mitmeid omapäraseid sõnavõtte, teatas hiljuti, et naised võiksid vähem sõna võtta. „Kui suurendame (olümpiamängude korraldusmeeskonna) juhatusse kuuluvate naiste osakaalu, siis peame tagama selle, et nende rääkimisaeg on teatud määral piiratud, sest neil on keeruline oma mõtteid ära lõpetada. See on tüütu,“ põrutas Mori.

Tekkinud olukord ei jäänud märkamata autotootjal Toyota, kes on olümpiamängude toetaja. Skysports vahendas ettevõtte presidendi Akio Toyoda selgitust, et OMi toetajateks hakati seetõttu, et nad jagavad „olümpia ja paraolümpia vaimu, mis läbi spordi tahab luua rahulikku ning täielikku ühsikonda, kus puudub diskrimineerimine ja kõik saavad osa võtta.“

Mori hiljutine sõnavõtt et lähe Toyoda hinnangul sugugi nende põhimõtetega kokku. „Oleme Tokyo mängude presidendi hiljutistes kommentaarides pettunud. Need on vastuolus väärtustega, mida Toyota austab ja toetab,“ vahendas mehe sõnu Skysports.

Oma pettumust on avaldanud teisedki sponsorid. Jaapani joogitootja Asahi Holdingsi esindaja sõnul olid Mori kommentaarid „pettumust valmistavad ja ebasobivad, võttes arvesse ja järgides soovõrdsuse põhimõtteid.“ Kütusefirma Eneose tegevjuht teatas, et nende firma „mõistis need seksistlikud märkused inimõiguste vaatepunktist hukka.“