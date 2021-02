ÖINE OTSEBLOGI | Kuidas läheb Kanepil eelmise aasta Austraalia lahtiste võitja vastu? Kas Kontaveit alistab maailma 60. reketi? 

Esimesena peaks oma mänguga alustama Kanepi (WTA 65.), kes läheb vastamisi maailma neljanda reketi ja eelmise aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Keniniga. Nende mäng toimub Margaret Court Arena teise kohtumisena ja on paika pandud, et hoolimata esimese matši kestvusest ei alustata eestlanna ning ameeriklanna matšiga enne Eesti aja järgi kella 4 öösel.

Kontaveidi teise ringi vastaseks on britt Heather Watson (WTA 60.). Maailma edetabelis 22. kohal oleva Eesti esireketi ja Watsoni mäng on John Cain Arena teine matš, esimene mäng sellel väljakul algab Eesti aja järgi kell 3 öösel. Kuna tegemist on meeste üksikmängu kohtumisega, mis peetakse kolme seti võiduni, võib see venida üsna pikaks ja Kontaveit võib väljakule pääseda meie aja järgi alles varahommikul kella 6-7 paiku.