OTSEBLOGI | VÕIMAS! Peatamatus hoos Kanepi alistas Austraalia lahtistel maailma neljanda numbri! 

Esimesena peaks oma mänguga alustama Kanepi (WTA 65.), kes läheb vastamisi maailma neljanda reketi ja eelmise aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Keniniga. Kui esialgu oli kohtumise alguseks planeeritud kell 4, siis samal väljakul peetava esimese mängu kestvuse tõttu algab see veidi hiljem. Kontaveidi teise ringi vastaseks on britt Heather Watson (WTA 60.). Nende matši alguseks on prognoositud umbes kell 6-7 paiku, ent palju oleneb, kui kiiresti lõppeb enne nende kohtumist samal väljakul peetav meeste üksikmäng.