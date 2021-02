VÕIMAS! Peatamatus hoos Kanepi alistas tiitlikaitsja, Kontaveit pööras kaotusseisu võiduks 

„Olen väga rahul sellega, kuidas täna mängisin ja et suutsin vastu pidada. See oli väga raske matš,“ nentis Kontaveit mängujärgses lühiusutluses. Ta tunnistas, et nii tal kui Watsonil oli võimalusi kohtumine enda kasuks kallutada, kuid õnneks suutis eestlanna korralikult võidelda ja mängus püsida. Lisaks küsimustele vastamisele uuris Eurospordi reporter Kontaveidilt tema ema kohta, kellele Eesti esireket sai ka tervitusi saata: „Mu ema kindlasti praegu vaatab seda mängu. Ta vaatab alati mu mänge ja on väga suur fänn. Ilma temata poleks ma ilmselt siin. Tsau, ema!“