Barcelona sai kindla kaotuse ning klubi ähvardab järjekordne tiitliteta hooaeg 

Barcelonal on käsil raske hooaeg. Hispaania meistriliigas hoitakse küll kolmandat kohta, kuid liidrist Madridi Atleticost jäädakse maha kaheksa silmaga, lisaks on Kataloonia klubil peetud üks mäng rohkem. Superkarikafinaalis jäädi alla Athletic Clubile ning Meistrite liiga kaheksandikfinaalis ootab neid PSG näol ees mullune finalist.

Seega on olemas reaalne šanss, et Barcelona jääb teist hooaega järjest ühegi tiitlita. Tõsi, mängida on veel palju ning juhtuda võib nii mõndagi.