Kontaveidile alla jäänud Watson kiitis eestlannat: ta on väga raske vastane, kelle tugevuseks on serv 

Anett Kontaveit Austraalia lahtiste teises ringis. Foto: JAIMI JOY/Scanpix

Watson ütles mängust rääkides, et kuna mõlemad servisid täna hästi, oli matšis palju kiireid ning lühikesi punkte. Kontaveidi kiituseks sõnas maailma 60. reket nii: „Tema tugevuseks on kindlasti serv. Ta oskab seda eriti hästi paigutada. Minu üheks tugevuseks on tõrje, aga tundsin, et täna ei saanud ma reketit korralikult pallile taha või kui saingi, siis ei olnud mul õiget rürtmi, et löökidele vastata. Mäng oli väga napikas, vaid mõned punktid siia-sinna oleksid võinud mängu teistpidi pöörata. Jätsin täna endast kõik väljakule. Ta (Anett) on väga tugev vastane ja avaldan sellega talle kiitust. Tunnen, et paljude teiste mängijate vastu oleksin tänaste servidega teeninud lihtsaid punkte, aga mitte tema vastu, sest ta tegi väga head tööd nende tõrjumisega.“