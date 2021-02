Endiselt koroonast taastuv Litmanen: olen viimase aastaga vananenud rohkem kui eelmise üheksaga 

Eestis elav Litmanen rääkis mullu maikuus, et oli veidi varem põdenud koroonat. „Palavik, peavalu, lihasvalu ja õhupuudus. Ma pole kunagi varem nii hullus seisus olnud,“ nentis Litmanen toona.

Nüüdseks on nakatumisest möödas ligikaudu kümme kuud, aga Litmaneni tervis pole endiselt see, mis enne haigust. „Ma ei ole omadega päris korras. Kõik füüsilised tegevused on rasked. Esimest korda pean nüüd mõtlema, mida olen võimeline tegema,“ vahendas eksjalgpalluri sõnu yle.fi.