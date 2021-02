PÕNEV! Vaata, kui suureks favoriidiks peetakse Kanepit ja Kontaveiti kihlveokontorites 

Kaia Kanepi. Foto: Reuters/Scanpix

Et emotsioonid kõrvale heita, võtsime vaatluse alla kihlveokontorite koefitsiendid. Selgub, et eestlannadele panustades võidaks endiselt kena kopika, kuid neist suuremaid võidufavoriite pole ka enam alles jäänud liiga palju.

Paf.com ja Unibet.ee peavad favoriidiks Naomi Osakat, kelle koefitsient on 4,20. Järgnevad Ashleigh Barty (5,00) ja Serena Williams (8,00). Kanepi võidu puhul saab temale panustaja raha tagasi 34kordselt, Kontaveidi koefitsient on 51. Kanepist väiksem koefitsient on kokku 11 mängijal, Kontaveiti edestab kokku 12 tennisisti.