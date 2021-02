Hyundai hävingu tagamaad – Adamo sõnul vajab meeskond metamorfoosi 

Meeskonna juht Andrea Adamo ei peitnud pead liiva alla ega varjanud, et hooaeg algas kohutavalt. „Selge, et ralli läks totaalselt valesti. Isiklikult pean paljude asjade puhul tõsiselt järele mõtlema, sest nägin nädalavahetusel nüansse, mis ei tee mind uhkeks ega õnnelikuks,“ sõnas ta jaanuaris. Nüüd avanes itaallane veidi rohkem ja rääkis, miks tiim ikkagi lati alt läbi läks.

„Puudu jäi pühendumisest, lisaks tegime kahjuks rumalaid vigu,“ sõnas Adamo portaalile DirtFish. „Meeskond ei valmistunud selleks ralliks viisil, nagu oleksime pidanud. Sellel on erinevaid põhjuseid. Kõigepealt toon välja, et mina ei käitunud sajaprotsendiliselt nii, nagu oleksin pidanud. Minu rollis pidanuks suutma neid eksimusi ära hoida.“

Adamo tõi välja, et ta polnud kunagi varem nii palju õigelt käitumismustrilt kõrvale kaldunud. Pärast Monte Carlo rallit võttiski ta ette iseenda ja analüüsis, kuidas tulevikus mitte kunagi sarnasel viisil eksida. Kokkuvõttes jäi tema jutt siiski ümmarguseks ja üksikasjalikult ta ei avaldanud, mida tiimi juht ikkagi valesti tegi.

Ott Tänak ja Martin Järveoja katkestasid Monte Carlo ralli. Foto: Hyundai Motorsport GmbH

Üldiselt on meeskonna tervis tema arvates siiski siiski hea, kuid talveks kogunes ühel hetkel liiga palju stressi. „Mu inimesed on viimase aasta jooksul teinud imelist tööd. Auto muutus paremaks, aga see tuli kõik millegi arvelt. Mõned inimesed ei pääsenud seetõttu kolm kuud järjest koju. Nad ei näinud kordagi oma sugulasi, peret, lapsi. Nad teadsid, et koju naastes võib juhtuda, et nad ei saa osaleda järgmisel rallil või testimisel."

Itaallane selgitas, et paljuski kulmineerus suur pinge detsembris Monzas. Adamo tunnistas, et pärast Milano külje all peetud rallit oli temagi liimist lahti. Pärast võistlust jäi aga kõigest kuus nädalat aega, et testida täiesti uusi Pirelli rehve ja panna end valmis üliraskeks Monte Carlo katsumuseks. Adamo sõnul läkski kogu ettevalmistav periood mingis mõttes nässu. Ning viimaks ei suudetud ka ralli ajal vastu võtta õigeid otsuseid.

„Kui tahad võita, tuleb minna probleemidega väga sügavuti. Me polnud Montes sellises seisus, nagu pidanuks. Kas oleme olukorra nüüd ära parandanud? Vastus tuleb paari nädala pärast (Veebruari lõpus toimuval Lapimaa MM-rallil - toim),“ arutles ta. Boss andis märku, et jaanuaris saabunud kriisile peab järgnema metamorfoos. Teist võimalust tema sõnul pole.