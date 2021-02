VIDEO | Algviisikusse pääsenud Kerr Kriisa aitas Arizonal võita, peatreener kiitis eestlase kaitsemängu 

Tiimi peatreener Sean Miller sõnas mängujärgselt, et Kriisa edutamise taga oli tema kaitsemäng. "Kaitse ja selle parandamine on meie prioriteet. Minu meelest lisab Kerr energiat ja meelitab vastastelt ründevigasid välja, mille mõlema üle tunneb ta uhkust. Miks mitte anda talle varakult võimalus algviisikusse pääseda," rääkis Miller. "Meiesugust meeskonda hoiavad sellised muudatused ärkvel."

"Me üritame koos abilistega muuta meeskonna kaitset ühtsemaks ja paremaks. Ma olen õnnelik, et Kerr on tiimis," jätkas juhendaja. Peatreenerilt uuriti, kas eestlaste edutamise taga on hooaja hiline faas, millal võibki rohkem roteerida. Selle teooria lükkas Miller ümber. "Hooaja lõpp pole oluline, vaid meil on palju uusi nägusid. See hoiab tiimi näljasena."