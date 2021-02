Naisi pläkutamises süüdistanud Tokyo olümpiamängude juht astus tagasi 

Jaapani ajalehe Kyodo News sõnul pidas Tokyo olümpiamängude korralduskomitee koosoleku, kus leiti, et mehe sõnad polnud sobilikud. Täna teatas Mori, et astub oma kohalt tagasi.

Jaapani väljaanne Asahi vahendas möödunud nädala kohtumisel juhtunut, kus Tokyo olümpiakomitee juht Mori sõna võttis. "Kui suurendame (olümpiamängude korraldusmeeskonna) juhatusse kuuluvate naiste osakaalu, siis peame tagama selle, et nende rääkimisaeg on teatud määral piiratud, sest neil on keeruline oma mõtteid ära lõpetada. See on tüütu," olevat kõlanud Mori avaldus. Kui mehelt hiljem uuriti, kas tema meelest naised räägivad liiga palju, siis jätkas ta paugutamist: "Ma viimasel ajal ei kuula eriti naisi, nii et ma ei tea."