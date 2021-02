Eesti parima naissuusataja kadalipp: positiivsed koroonaproovid ja napilt MMile jõudmine 

20aastane Uustalu jäi eile Soomes Vuokattis toimunud U23 vanuseklassi MMi klassikasprindis 39. kohale. Detsembri lõpus ja jaanuari alguses kaks nädalavahetust järjest murdmaasuusatamises Eesti meistriks kroonitud Aveli Uustalu jäi paar nädalat hiljem koroonasse ja jõudis U23 MMile viimasel hetkel. Naise sõnul jättis haigus vormile oma jälje.

"Negatiivne vereproov aitas nii palju, et terviseamet lühendas karantiini kümne päeva peale. 08.02 oli planeeritud lend Soome (kell 06:05, Jõhvist väljasõit kell 03:15), sain perearstilt sertifikaadi, et olen terve, kuid lennujaamas see polnud piisav ning seega mind lennule ei lastud, oli vaja negatiivset testi," meenutas ta pisaraid silma toonud sündmusi.

Seejärel tehtud kiirtesti esimene tulemus oli ebamäärane. Õnneks Uustalu teine test osutus negatiivseks, mille järel sai ta loa ületada piiri. Kuna 8. veebruaril lendamine ei õnnestunud, reisis ta päev hiljem.

Tema avastart pidi toimuma 9. veebruaril, kuid see lükati külma ilma tõttu päeva edasi. "Kõik tundus hea, kuni stardini... Algusest peale ei olnud seda minekut, mis oli varem. Hingamise tõmbas kiirelt kinni ja tõusul ei leidnud õiget rütmi. Tundub, et haigus on siiski jätnud oma jälje," nentis Eesti parim naissuusataja.