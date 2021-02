Laskesuusatamise MMi 10 km sprint: kuld Rootsile, Norra ebaõnnestus, Zahkna pääses jälitussõitu

104 startija seas on ka kolm eestlast. Esimese stardinumbrina läheb rajale Kalev Ermits, Rene Zahkna number on 61 ja Raido Ränkelil 90.

Tänavu on MK-sarja sprinte valitsenud norralased: Johannes Thingnes Bö on võitnud kolm etappi, korra on poodiumi kõrgeimale astmele astunud Tarjei Bö, Johannes Dale ja Sturla Holm Lägreid.