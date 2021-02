Õhku täis Youtuber süüdistab võitmatut läbi aegade parimat poksijat: ta kardab mulle kaotada 

Mayweather on nimelt vihjanud, et on nõus Pauliga poksima näidismatši raames, aga mitte klassikalises profipoksis.

„Minu profikarjääris on kaks võitu ja null kaotust Kui Floyd tahab pidada näidismatše, siis… selge. Aga ma olen päris poksija! Ta peaks mind tõsiselt võtma! Arvan, et põhjus, miks ta näidismatše tahab, on see, et ta kardab oma võitmatu 50-0 pärandi pärast,“ ütles Paul väljaandele TMZ Sport.