MMA staarid võivad nüüdsest rahulikult lõõgastuseks kanepit kimuda 

UFC on otsuse kooskõlastanud USA antidopingu agentuuri USADAga ning Kanepi toimeaine THC ei kuulu enam rangelt keelatud ainete nimekirja.

Aastate jooksul on paljud võitlejad jäänud vahele ja saanud karistada just THC pärast. Kõige kuulsam patustaja on olnud ilmselt Nick Diaz, kes jäi vahele kolmel korral. Diaz sai toona viie aasta pikkuse võistuskeelu, ent lõpuks lühendati seda 18 kuule.