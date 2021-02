Võitlussport Narkootikumid, relvad ja brutaalsed tapmised — poksimaailma niiditõmbaja on Euroopa üks kardetumaid mehi Oliver Lomp , täna 20:35 Jaga: M

WBC sarja maailmameister Tyson Fury Foto: Reuters/Scanpix

Kui raskekaalupoksi maailmameister Tyson Fury teatas mõned kuud tagasi poksimaailmale rõõmusõnumi, et Inglismaa ajaloo suurim matš tema ja teise maailmameistri Anthony Joshua vahel saab teoks, tänas ta selles videos mitu korda Daneil Kinahani, kes kokkuleppe sõlmida aitas. Ühtlasi avalikustas Fury oma sotsiaalmeedia videoga, et tema nõuandja ja abiline on Euroopa üks kardetumaid mehi.