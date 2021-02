OTSEBLOGI | Tänak võtab Otepää metsade vahel mõõtu Neuville'iga 

Lisaks Tänakule ja Neuville'ile lööb WRC-autoga kaasa Georg Gross, kelle istumise all on Ford Fiesta. Igati tõsine mõõduvõtt leiab aset ka klassi võrra madalamate R5 ehk Rally2 autode seas. Stardis on meie omad mehed, kes osalevad tänavu ka MM-sarjas: Egon Kaur (Volkswagen Polo GTI R5), Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) ja Gregor Jeets (Škoda Fabia R5). Lisaks venelane Nikolai Gryazin (Volkswagen Polo R5), Roland Poom (Citroen C3 Rally2) ja mitmed teised. Stardinimekirjast leiab ka legendaarse Margus Muraka, kes keerab oma Audi S1 Proto rooli.