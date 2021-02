Austraalias konkurentsist langenud Kanepi tasavägise lahingu kohta: üks pidi võitma, teine kaotama 

„Vaatasin statistikat, et mõlemad võitsime ühe palju punkte, siis on natuke raske kaotus. Liiga tasavägine oli, aga üks pidi võitma ja teine kaotama,“ vahendas Kanepi sõnu ERR Sport .

„Vahepeal mina mängisin väga hästi, siis jälle tema mängis väga hästi, ma ei saanudki mängu jooksul aru, kas tema mängis nii hästi, et ma ei tundnud ennast vahepeal mugavalt või oli see sellest, et ma mängisin kehvasti. Aga tundub, et oli siiski tasavägine.“