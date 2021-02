Eduka operatsiooni läbinud Alonso on hooaja alguseks tagasi vormeli roolis 

Kahekordne vormel 1 sarja maailmameister sõitis loetud päevad tagasi Šveitsis rattaga, kui üks auto talle otsa kimas. Hispaanlane viidi haiglasse ja nüüdseks on Alpine'i tiim teada andnud, et mehele tehti edukas lõualuu operatsioon.

„Pärast eilset rattaõnnetust oli Fernando Alonso Šveitsi haiglas vaatluse all. Arstid tuvastasid tal ülemise lõualuu mõra ja viisid selle parandamiseks läbi eduka operatsiooni. Temaga tegelev meditsiinitöötajate meeskond on arenguga rahul. Fernando jääb järgnevaks 48 tunniks haiglasse vaatluse alla,“ seisis hispaanlase tööandja avalduses.

Kui esialgu spekuleeriti, et õnnetuse tõttu peab Alonso vahele jätma F1 sarja avaetapi, mis sõidetakse märtsikuu lõpus Bahreinis, siis selle jutu lükkas Alpine’i tiim ümber. „Tulevikku vaadates saame öelda, et pärast paaripäevast puhkust on ta võimeline samm-sammult naasma treeningutele. Eeldame, et ta suudab hooaja ettevalmistused läbi viia täies mahus,“ viitas tiimi kommentaar sellele, et korraliku ettevalmistuse järel istub Alonso Bahreinis ka oma masina rooli.