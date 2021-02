Kanepiga tasavägise lahingu pidanud Vekic: pidin iga punkti eest võitlema 

„See oli algusest lõpuni raske mäng, pidin iga punkti eest võitlema,“ nentis Vekic pressikonverentsil. Ajakirjanikud pärisid Horvaatia esindajalt, mida ta tundis teises setis, kui Kanepil oli seisul 5:4 kasutada matšpall. „Olin päris pahane selle peale, et olin matšpalliga taga. Eelmises geimis oli mul olnud mitu murdepalli ja mängisin enda meelest paremini. Mulle tundus, et initsiatiiv on minu poole kaldumas ja ma ei saanud aru, kuidas matšpalliga taga olen. Ma ei tahtnud, et mäng läbi saaks, nii et läksin oma löökidel maksimumi peale välja,“ selgitas maailma 33. reket.