Laskesuusatamise MK-sari lõppeb Norra asemel Rootsis 

MK-sarjas sõidetakse pärast praegu pooleliolevaid maailmameistrivõistluseid Tšehhis Nove Mestos. Pärast 1.-14. märtsi etappe pidi laskesuusasari liikuma Norrasse Holmenkollenisse, kuid koroonaviiruse leviku tõttu on seal kehtestatud uued karmimad reeglid riiki sisenemise ja selle järgse karantiini osas. Nii otsustas IBU, et Norra asemel sõidetakse hoopis Rootsis Östersundis, kus MK-etapp on kavas 15.-21. märtsini,