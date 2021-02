ÕHTULEHT OTEPÄÄL | Tänak ralli võidust: nüüd alles õige töö algab 

Küsimusele, kas pärast Otepääd saab rahuliku südamega Soome minna vastas Tänak: „Kindlasti mitte rahuliku südamega. Toyotade vastus saab raske olema ja ma tean väga hästi, kelle vastu me seal võistleme. Töö pole lõppenud, pigem õige töö alles algab. Test on tehtud, informatsioon saadud, aga nüüd tuleb pakett ralliks kokku panna. Siiamaani oleme avastanud, nüüd tuleb see üks ja õige valik teha. Ütleme nii, et nüüd algab paberi peal töö.“