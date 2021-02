Ott Tänak sulatas terviseameti südame ja päästis Hyundaile MM-ralli peaproovi 

Tehvandi spordikeskus, laupäev. Kell on umbes pool kümme hommikul ja Otepää talveralli peakontoris on käsil ärevad hetked. Ralliga seotud asjapulgad kõnnivad närviliselt edasi-tagasi, sest ralli jätkamine pole sugugi kindel. Koroonaviiruse tõttu polnud publik raja ääres lubatud, ometi oli Egon Kauri pardakaamerast selgelt näha, et osa rallisõpru polnud keelust kinni pidanud. Õigupoolest oli krõbedaid külmakraade arvesse võttes publikut käänuliste Lõuna-Eesti teede ääres isegi täitsa soliidselt. Info laekus ka terviseametile ning kahe esimese kiiruskatse järel oli reaalne oht, et Otepää ralli katkestatakse.