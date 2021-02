Tänak järgmise etapi eel: Soomes saab olema väga raske 

Hooaja avaetapp eestlasel ebaõnnestus. Monte Carlos purunes tal kaks rehvi, kuid tal oli kaasas ainult üks varuratas ning seetõttu pidi ta ralli katkestama ja lahkuma ühegi punktita. Kuigi Tänak läheb Soome eesmärgiga võidelda kõrgete kohtade nimel, arvab ta, et konkurendid Toyotast on Rovaniemis tugevad.

"Meil on järgmiseks ralliks vähem kui kaks nädalat aega valmistuda ning peame olema kindlad, et kõik paika saaksime. Teame, et Toyota on Lapimaal tugev. Saab olema väga raske. Peame enne sinna jõudmist veel tööd tegema," lisas Tänak.