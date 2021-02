Politsei võtab Lapimaa MM-rallil pealtvaatajate leidmiseks kasutusele droonid 

Lisaks on politsei varustatud mootorsaanidega, et üritus saaks toimuda koroonapiirangutest kinni pidades. Kohalikel fännidel soovitatakse tungivalt püsida kodus ning jälgida võidukihutamisi telepildi vahendusel.

"Ralli jälgimiseks on mitu virtuaalset võimalust. Seda kajastatakse üle nii televisioonis, raadios kui ka internetiportaalides. Nendest kohtadest ralli jälgimine on justkui fännide panus sellesse, et etapp saaks toimuda turvaliselt ning see annaks kinnitust, et üritus saaks nende metsade vahel uuesti toimuda siis,kui kõik on pisut normaalsem," lausus võistluse peakorraldaja Kai Tarkiainen portaalile DirtFish.