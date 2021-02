Hyundai lahkubki MM-sarjast? Adamo: hetkel pole kinnitust, et osaleme WRCs 2022. aastal 

"Meil pole kokkulepet ega kinnitust, et osaleme WRC uues ajastus, mis hakkab 2022. aastast. Selleks, et me seal kaasa lüüa saaks, peab Hyundai juhatus meile rohelise tule andma, kuid praeguseks pole seda antud. Oleme neile kogu vajaliku informatsiooni andnud ja peame nüüd nende vastust ootama. Kuid ma ei tea, millal see saabub. Hetkeseisuga pole me auto arendusega pihta hakanud, saame sellega alustada siis, kui saame Koreas asuvast peakorterist vastuse," vahendas Adamo sõnu portaal Autosport.