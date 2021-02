Anti Saarepuu dopingusaagast: mult küsitakse kogu aeg, kuidas see sai toimuda minu silme all 

"Eks see on ikka keeruline. Vahel kriibib meelt, aga olen üritanud enda jaoks asjad hästi läbi mõelda ja endas rahu tekitada. Ma ei taha enam kellegi peale viha pidada. Loodan, et lõpuks kõik laheneb hästi. Mina saan siin rahuliku südamega oma tööd teha. Loodan, et Eesti suusatamine tõuseb ja sellised probleemid ja murekohad lahenevad," sõnas Saarepuu.

Minu käest kogu aeg küsitakse, et kuidas sa ei teadnud või kuidas see sai toimuda põhimõtteliselt sinu silme all. Ma ei tea, kas olin rumal või liiga heatahtlik, aga seda on näidanud ka uurimine, et tegelikult minu kohta ei ole Saksamaal ega Austrias keegi ühtegi intervjuud küsinud. Ülekuulamisel pole ka käinud, kui välja arvata üks kord Eestis. Ja see oli ka seoses Seefeldi, mitte isiklikult minuga," lausus Saarepuu.