Kergejõustik Janek Õiglane jätab sise-EMi vigastuse tõttu vahele

Janek Õiglane. Foto: Teet Malsroos

Mitmevõistleja Janek Õiglane ei osale vigastuse tõttu Torunis toimuvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel, teatas kergejõustikuliit.Eelmisel nädalal Eestis uuringutel käinud Õiglane peab neljaks kuni kuueks nädalaks hüppealadel koormusi langetama. "MRT uuringul selgus, et tegemist on parema labajala keskpöia lodiluu ülekoormusprobleemiga," kommenteeris doktor Madis Rahu pressiteate vahendusel Õiglase seisundit.USA-s treeniva mitmevõistleja jaoks on olulisim jala täielik paranemine. "Praeguses tervislikus seisundis võistlemine suurendaks ohtu pöida tõsisemalt vigastada, panime doktor Rahuga paika raviplaani ning valmistume suvehooajaks," lisas Õiglane.