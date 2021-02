SUUR OHVERDUS: prantslanna viibib laskesuusatamise tõttu nädalate kaupa pisitütrest eemal  

"Olen terve talve olnud koroonapandeemia tõttu tütrest kaugel, see polnud plaanis," sõnas Chevalier-Bouchet Norra rahvusringhäälingule. "Keeruline on kodust eemal olla. Kui võistlen, on okei. Kui võidan medaleid, on ka okei, aga ikkagi raske."

Medaleid on õnneks tulnud. Sprindidistantsil võitis Chevalier-Bouchet hõbeda ning jälitussõidus pronksi.

Prantslanna pidanuks ideaalis võistluste vahel pidevalt koju põikama, kuid karmide koroonareeglite tõttu polnud see võimalik. Praeguseks pole ta pisitütart näinud kaks nädalat.

"Detsembris ja jaanuaris olin temast eemal kolm nädalat, märtsis tuleb sama pikk paus," märkis ta.

Kas asi on seda väärt? "See on minu valik, aga suur ohverdus. Kui olen edukas, on kergem. Kui võidan või pääsen poodiumile, siis tean, miks siin olen," ütles Chevalier-Bouchet ja lisas, et leevendab igatsust telefonikõnede ja piltide vaatamisega.

"Vaatan iga päev [tütrest] pilte, mõnda mitu korda päevas. Ta on nii pisike, et ilmselt ei adu olukorda, aga minu jaoks on see raske."